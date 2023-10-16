وسط كشف أسباب التأخير.. وفد كوردي الى بغداد لمناقشة الرواتب والموازنة

شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، عن وقيام وفد من حكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء لمناقشة ملف الرواتب والموازنة".

واضاف ان "وزير مالية الاقليم سيكون ضمن الوفد الكوردي اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين في كوردستان".

في السياق، كشف النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر أسباب تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم تطبيق مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال عمر في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء الاتحادي اكد أن حكومة بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق قانوني مع لجنة حكومة إقليم كوردستان لإرسال الأموال إلى الإقليم بموجب قانون موازنة 2023-2024-2025".

واضاف، "بتاريخ 2023/8/28 قمت بإرسال كتاب رقم (617/د) إلى رئيس الوزراء العراقي بخصوص عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم تمويل إقليم كوردستان وفق الحصة المخصصة له في القانون، وبموجب كتاب رقم (2329322/3002) بتاريخ 2023/10/11 رد مكتب رئيس الوزراء وأكد أن اللجنتين من حكومتي المركز والإقليم لم تتوصلا إلى أي اتفاق قانوني، وبالتالي لم يتم تمويل إقليم كوردستان وفق قانون الموازنة".

ويبين عمر، أن "الإقليم تأخر بصرف رواتب ثلاثة أشهر مع القرض الذي حصل عليه وما زال غير واضح ماذا سيكون مصير رواتب الأشهر الثلاثة".