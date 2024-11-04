وسط غموض بشأن السوداني.. الإطار يجتمع اليوم لمناقشة التعديل الوزاري

شفق نيوز/ أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، بأن اجتماعاً سيعقد مساء اليوم الاثنين، على مستوى قيادة الإطار، وسط غموض يلف حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من عدمه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي سيعقد مساء اليوم اجتماعاً بحضور قياداته كافة لمناقشة عدد من الملفات المهمة من ضمنها تمديد الفصل التشريعي لمجلس النواب واقرار القوانين المهمة ومنها (الأحوال الشخصية) و(الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي)".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع سيناقش ملف التغيير الوزاري في الحكومة، وترك قرار استبدالهم من صلاحية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً إلى أن "حضور السوداني إلى الاجتماع غير معروف، وان قيادة الاطار التنسيقي أبلغت الجميع بضرورة الحضور في اجتماع اليوم من بينهم السوداني".