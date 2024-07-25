وسط شكوك بعدم قانونيتها.. مجلس نينوى يعقد جلسة جديدة وكتلة "الموحدة" تقاطع

شفق نيوز/ اعلن مجلس محافظة نينوى يوم الخميس، عقد جلسة جديدة هي الاولى منذ مقاطعة نينوى الموحدة التي عادت وشككت بالجلسة واكدت انها "غير مكتملة النصاب".

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "عقدنا اليوم الجلسة الاعتيادية الخامسة عشر لمجلس المحافظة، وناقشنا فيها ملف المختارين في الأقضية والنواحي بحضور السيد خليل مجيد سليمان مدير شؤون المواطنين في ديوان محافظة نينوى".

وأضاف الحاصود "وجهنا بمفاتحة مسؤولي الوحدات الإدارية من أجل تقديم أسماء ثلاثة مرشحين عن كل حي و قرية و من ثم يتم تقديمها إلى مجلس محافظة نينوى قبل تاريخ 2024/8/20، مع مراعاة شروط ترشيح المختارين من حيث القبول الاجتماعي وسلامة الموقف الأمني".

من جانبها؛ شككت نينوى الموحدة مجدداً بقانونية عقد الجلسة كونها غير مكتملة النصاب.

وقال عضو في مجلس نينوى عن نينوى الموحدة لوكالة شفق نيوز؛ إن "جلسة مجلس محافظة نينوى اليوم غير قانونية وغير مكتملة النصاب لغياب احد الاعضاء اذ ان انعقاد الجلسة والتصويت تم بـ15 عضواً وهذه مخالفة قانونية اخرى يرتكبها المجلس".

وأضاف العضو الذي رفض ذكر اسمه؛ ان "عضو مجلس نينوى ساجدة الافندي لم تحضر ولم يكتمل النصاب لكنهم مضوا بعقد الجلسة والتصويت على القرارات".

وشهدت جلسة المجلس حضور المقاطعين من أعضاء نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني الى المجلس لكنهم لم يدخلوا الى جلسة المجلس وعقدوا مؤتمراً صحفياً عما ورد بكتاب مجلس الدولة بخصوص الاعفاءات والانتخابات التي أثير الجدل حولها.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لأعضاء نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي حضرته شفق نيوز قرأوا بيانا جاء فيه؛ ان "كتاب مجلس الدولة الذي خاطب فيه الهيئة الاستشارية للمحافظات والذي تحدث عن قرارات انتخاب رؤساء الوحدات الادارية في نينوى، لا يشير الى قانونية الجلسة، وإنما يمثل شرحاً لآلية الاختيار ولا يمثل الموافقة على القرارات التي اتخذتها نينوى المستقبل داخل مجلس المحافظة".

ويحتدم الصراع بين اعضاء مجلس محافظة نينوى منذ أسابيع عقب إعفاءات جماعية وانتخاب لرؤساء الوحدات الادارية أقدم عليها أعضاء المجلس ضمن تحالف نينوى المستقبل 16 مقعداً تضم تحالفات الاطار التنسيقي واحزاب اخرى ، فيما قاطع أعضاء نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي 13 مقعداً مجتمعين جلسة الإعفاءات وعلقوا عضويتهم في المجلس.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد دعا الأسبوع الماضي نواب ووزراء نينوى واعضاء مجلس محافظة نينوى للجلوس على طاولة حوار لدرء هذه المشاكل من أجل المضي بالأعمار والخدمات.