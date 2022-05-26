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وسط أجواء مغبرة.. نواب الكتلة الصدرية وجمهورها يحتفون بإقرار قانون "تجريم التطبيع" (صور)

Category: سیاسة

Date: 2022-05-26T15:22:16+0000
وسط أجواء مغبرة.. نواب الكتلة الصدرية وجمهورها يحتفون بإقرار قانون "تجريم التطبيع" (صور)

شفق نيوز/ تجمع نواب الكتلة الصدرية وأتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الخميس، وسط العاصمة بغداد للاحتفاء بإقرار مجلس النواب العراقي تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن النواب الصدريين وجماهير التيار تجمعوا في ساحة التحرير وسط بغداد، تلبية لدعوة زعيمهم الصدر الذي دعا العراقيين للخروج إلى الشوارع احتفالاً بإقرار القانون.

وصوّت مجلس النواب العراقي في جلسة اليوم على تشريع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، الذي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا في وقت سابق إلى تشريع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

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