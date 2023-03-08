وسط إجراءات أمنية مشددة.. السوداني يصل الى محافظة ديالى

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى محافظة ديالى عبر مروحية عسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، بأن زيارة السوداني تأتي للإطلاع عن كثب على الخروقات الأمنية التي وقعت مؤخرا.

وفي وقت لاحق أكد المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب، وصول الأخير إلى ديالى على رأس وفد عسكري وخدمي حكومي.

وكان نواب من المحافظة قد طالبوا أمس رئيس مجلس الوزراء القائد للقوات المسلحة بالحضور الميداني الى ديالى لايقاف ما أسموه "نزيف الدم" وإعادة النظر في الخطط الأمنية والاستراتجية العسكرية والقادة الامنيين ووضع حد للارهاب وعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات والمهربين كونهم الاساس في الخروقات والانهيار الامني وبخلافه يحملونه المسؤولية القانونية كافة لما تتعرض له المحافظة.

وقال النواب في مؤتمر صحفي عقدوه يوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، إن قرابة 30 ضحية سقطوا جراء الخروقات الامنية التي شهدتها المحافظة مؤخرا.