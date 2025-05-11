وسط جدل مشاركة الشرع.. علم سوريا الجديد يرفرف في بغداد استعداداً للقمة

شفق نيوز/ مع تصاعد الاستعدادات الجارية لاحتضان القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار الجاري، ازدانت شوارع العاصمة بلافتات الترحيب بالزعماء العرب المقرر وصولهم، في حين شوهدت أعلام الدول العربية، بما في ذلك العلم السوري الجديد، مرفوعة على جانبي شارع مطار بغداد الدولي، أحد أهم شوارع العاصمة.

يأتي ذلك وسط جدل سياسي وشعبي في العراق حول مشاركة الرئيس السوري احمد الشرع في القمة وحضوره بنفسه إلى بغداد.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، لوكالة شفق نيوز، أن جميع الدول العربية أكدت حضورها حتى الآن، ولم يتم إبلاغ الحكومة بامتناع أي دولة عن الحضور.

وجاء تصريح العوادي رداً على ما أعلنه رئيس حزب المؤتمر الوطني، آراس حبيب، الذي أكد في وقت سابق من اليوم ذاته امتناع السعودية والكويت والإمارات عن المشاركة في القمة.

ما بشأن مشاركة سوريا، فما تزال غير محسومة حتى الآن، فقد كشفت وكالة شفق نيوز سابقاً، أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع طلب حماية أمريكية لضمان مشاركته في القمة، دون أن يصدر حتى اللحظة أي اعتذار رسمي عن عدم الحضور.

ووفق مصدر مطلع تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "مشاركة الشرع من عدمها ما تزال بيده"، مع إمكانية حضوره "برعاية أمريكية دون إعلان مسبق عن حضوره أو مواعيد رحلته".

كما وجه العراق دعوات لحضور القمة إلى ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، من بينهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وممثلة الاتحاد الأوروبي، ورئيس الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مع احتمال حضورهم أو إرسال من ينوب عنهم.

يذكر أن دعوة العراق الرسمية للشرع أثارت جدلاً سياسياً واسعاً بين مؤيد ومعارض، خاصة بعد لقاء جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالشرع المعروف سابقاً بـ"أبو محمد الجولاني"، قائد جبهة تحرير الشام، خلال لقاء سابق في قطر.

رغم ذلك، أوضح الخبير القانوني العراقي محمد جمعة، لوكالة شفق نيوز، أن الشرع يتمتع حالياً بحصانة كرئيس دولة، ما يمنع ملاحقته قانونياً عن قضايا سابقة بموجب القوانين العراقية والدولية.

وقرر الإطار التنسيقي تخويل رئيس الحكومة بدعوة الشرع لحضور القمة، مع عدم إعلان معارضة رسمية، رغم تصريحات بعض كتل الإطار برفضها مشاركة الشرع، في حين اعتبر قادة آخرون مثل عمار الحكيم وهادي العامري أن دعوته تدخل ضمن البروتوكول الرسمي.

ومن المقرر أن تعقد القمة العربية في بغداد بتاريخ 17 أيار/مايو 2025، بحسب إعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في شهر آذار/مارس الماضي.