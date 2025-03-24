العراق يعرب عن قلقه بعد اطلاعه على رسالة ترامب إلى إيران

شفق نيوز/ تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، مساء الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران عباس عراقجي، بحثا فيه جملة ملفات.

وبحسب بيان للخارجية العراقية، بحث الجانبان "مستجدات الأوضاع في غزة ولبنان على خلفية خرق الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الهجمات الأميركية على اليمن، حيث أعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلقه إزاء هذه التطورات".

كما أطلع الوزير الايراني نظيره العراقي فؤاد حسين على مضمون رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الموجهة إلى القيادة الإيرانية، ممثلة بالمرشد علي خامنئي، مؤكداً أن الحكومة الإيرانية سترد على الرسالة.

كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين وضرورة استمرار التواصل والتنسيق المشترك.

من جهته، أعرب الوزير فؤاد حسين عن قلقه من التصعيد المتزايد في المنطقة، مثمناً خطوة اطلاعه على مضمون رسالة الرئيس ترامب، ومؤكداً أمله في أن يسهم تبادل الرسائل في فتح قنوات للحوار بين الجانبين. واتفق الوزيران على مواصلة التواصل، لا سيما خلال المرحلة الحساسة المقبلة.

كان ترامب قد قال قبل أسبوعين في مقابلة مع "فوكس نيوز" إنه أرسل رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي مقترحا "مفاوضات مباشرة".

وفي اليوم التالي قال إن الولايات المتحدة "في لحظاتها الأخيرة مع إيران"، مضيفا: "لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، شيء ما سيحدث قريبًا".

وأكد: "أفضل التوصل إلى اتفاق سلام، لكن الخيار الآخر سيحل المشكلة".

وقالت مصادر مطلعة إن رسالة ترامب إلى خامنئي حملت "لهجة حادة"، حيث عرض التفاوض على اتفاق نووي جديد، لكنه "حذر من عواقب وخيمة إذا رفضت إيران العرض واستمرت في برنامجها النووي".

وأوضحت المصادر أن ترامب شدد على أنه "لا يريد مفاوضات مفتوحة المدة"، وحدد مهلة "شهرين للتوصل إلى اتفاق".