وسط انتشار أمني.. مجلس البصرة يستعد لعقد جلسته الاولى.. و"تصميم" متمسك بـ"العيداني"

شفق نيوز/ يستعد مجلس محافظة البصرة، اليوم الإثنين، لعقد اجتماع جلسته الاولى والتي من المقرر ان تشهد انتخاب رئيس للمجلس ونائبه، وكذلك التصويت على منصب المحافظ الذي يقول تحالف "تصميم" برئاسة أسعد العيداني إنه "استحقاق دستوري له".

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز، أن "اعضاء مجلس محافظة البصرة عن كتلة تصميم برئاسة اسعد العيداني وصلوا الى مبنى ديوان المحافظة لعقد جلسة انتخاب رئيس المجلس والمحافظ".

ولفت مراسلنا الى وجود انتشار أمني كبير بمحيط ديوان البصرة قبيل عقد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة.

وقال عضو مجلس محافظة البصرة عن تحالف تصميم سعود عز الدين لوكالة شفق نيوز، "نحن في ديوان المحافظة حاليا للمضي قدماً بعقد جلسة مجلس محافظة البصرة الجديد وانتخاب رئيس له ونائبيه ومن ثم التصويت على منصب المحافظ".

وأعرب عز الدين عن "أمله من اعضاء كتلة البصرة الالتحاق بهم في ديوان المحافظة لغرض حضور الجلسة وسننتظرهم لغاية الساعة الـ12 ظهرا وبعدها سنضطر لعقد جلسة باعضاء تحالف تصميم والمضي قدما باتخاذ القرارات"، مؤكدا ان "تحالف تصميم لديه مرشح واحد لمنصب المحافظ وهو الشيخ اسعد العيداني فقط".

ولاحقا قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتحدث باسم كتلة البصرة ايمان المالكي انضمت إلى جلسة مجلس محافظة البصرة للمضي قدماً بعقد الجلسة، موضحا أن عدد الحضور أصبح 13 عضواً، وسط انباء عن انهيار تحالف كتلة البصرة الذي يضم عدداً من الكتل السياسية التابعة للاطار التنسيقي.

ومجلس محافظة البصرة قد فشل في عقد جلسته جلسته الاولى لمرتين متتاليتين الاسبوع الماضي، بعد تحديد موعد عقدها.