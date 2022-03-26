وسط اجراءات مشددة.. الصدريون يدخلون البرلمان "بالاكفان"

شفق نيوز/ بدأ اعضاء مجلس النواب العراقي مع مرشحي رئاسة الجمهورية، صباح السبت، بالتوافد الى المجلس وسط اجراءات مشددة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن إجراءات مشددة اتخذت من قبل السلطات الامنية داخل المنطقة الخضراء ومحيط مبنى مجلس النواب قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أبواب المنطقة الخضراء مفتوحة فقط امام حاملي "باج الخضراء".

وأشار إلى توافد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية إلى مبنى البرلمان، موضحاً أن نواب الكتلة الصدرية دخلوا مبنى مجلس النواب مرتدين الاكفان.

كما قال مراسلنا، إن مرشح رئاسة الجمهورية عن تحالف "انقاذ وطن" ريبر أحمد وصل إلى مبنى مجلس النواب أيضا، لافتاً إلى أن أول المتوافدين نواب الكتلة الصدرية وكتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

ومن المقرر ان تبدأ جلسة البرلمان للتصويت على رئيس الجمهورية عند الساعة الحادية عشر صباحاً

ويتطلب انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلثي عدد أعضاء البرلمان أي (220 من أصل 329 نائباً)، حيث اشترطت المحكمة الاتحادية لانتخاب رئيس الجمهورية على مجلس النواب تحقيق حضور 220 نائبا في الجلسة من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب العراقي البالغ 329 مقعدا.