وسط اجراءات امنية.. الكاظمي يحط رحاله في هيت (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، الى محافظة الانبار غربي العراق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في الأنبار، إن الكاظمي زار في بداية وصوله المحافظة، المحطة الحرارية في ناحية الفرات التابعة لقضاء هيت غربي الانبار، مشيرا الى تشديد امني حول المكان ومنع دخول الصحفيين اليه.

وبين مراسلنا أن محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، كان في استقبال الكاظمي، لوضع حجر الاساس لمشروع محطة كهرباء الانبار ( الدورة المركبة ) في قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، مركز المحافظة.

وأمس الثلاثاء، كشف مصدر محلي في الأنبار، أن الكاظمي سيزور الأربعاء، محطة الكهرباء بعد تأهيلها ومشروع مطار الانبار، موضحا أن الكاظمي سيضع حجر أساس المطار كما أنه سيطلع في نهاية زيارته على مجمع سكني بأطراف مدينة الرمادي مركز المحافظة.