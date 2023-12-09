أوستن يبلغ السوداني بـ"الرد الحاسم" على هجمات الفصائل ويحدد هوية فصيلين

شفق نيوز/ أبلغ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم السبت، باحتفاظ الولايات المتحدة بحق "الرد الحاسم" على الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد العسكرية والبعثات الدبلوماسية.

وفي اتصال هاتفي مع السوداني، قال أوستن إن "مجموعتي كتائب حزب الله وحركة النجباء المصنفتين على لوائح الإرهاب والمدعومتين، من إيران مسؤولتان عن معظم الهجمات ضد القوات الأميركية وقوات التحالف"، وفق ما ذكره بيان "البنتاغون".

وأكد الوزير أن "واشنطن تحتفظ بحق الرد الحاسم" ضد تلك المجموعات"، لافتاً إلى أن الهجمات التي تشنها "الميليشيات المدعومة من إيران" تقوض سيادة العراق واستقراره، وتهدد سلامة المدنيين العراقيين، وتعرقل الحملة لهزيمة داعش وأن هذه الهجمات يجب أن تتوقف فورا.

كما تطرق الاتصال، إلى التزام الحكومة العراقية بحماية الدبلوماسيين والعاملين في إطار التحالف ومنشآته، وأدان أوستن الهجوم على السفارة الأمريكية لدى بغداد وسلسلة الهجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا خلال الأسابيع الأخيرة.

ورحب أوستن ببيان السوداني الذي أدان الهجوم، ووصفه بأنه عمل "إرهابي"، يعرض الأمن الداخلي للدولة إلى الخطر.

وفجر اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية "بشدة"، الهجمات الصاروخية التي تعرض لها محيط سفارتها لدى في العاصمة بغداد.