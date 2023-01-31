وزّع أمواله على "سياسيين واعلاميين".. السوداني يكشف "جديد نور زهير" ويلمح لارتفاع رقم "سرقة القرن"

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن "نور زهير"، بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم "سياسيين واعلاميين"، ملمحاً الى ارتفاع رقم سرقة القرن.

وقال السوداني في مقابلة مع قناة العراقية المملوكة للدولة، وتابعتها وكالة شفق نيوز، إن "المتهم نور زهير وزع أمواله على مجموعة من النافذين بينهم سياسيون وإعلاميون فضلاً عن مصارف"، مبيناً ان "الضجة الأخيرة التي أُثيرت بشأن المتهم نور زهير مفتعلة جزء منها".

وتابع ان "الرقم المسروق من الأمانات الضريبية غير ثابت وتعاقدنا مع شركة تدقيق عالمية"، موضحا ان "القضاء سيكشف بالاسماء المتهمين بسرقة القرن".

ولفت الى ان "إجراءات القضاء واضحة ونحثهم على الإسراع في عملية استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين"، مضيفاً "هناك معتقلون آخرون غير نور زهير بقضية سرقة القرن".

واكد ان "هناك أوامر قبض بحق المتهمين في سرقة الأمانات الضريبية".