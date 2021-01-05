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وزير إيراني يعلن جمع وثائق من 1000 صفحة تدين امريكا بالارهاب وانتهاك السيادة بالعراق

Category: سیاسة

Date: 2021-01-05T08:10:29+0000
وزير إيراني يعلن جمع وثائق من 1000 صفحة تدين امريكا بالارهاب وانتهاك السيادة بالعراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الامن الايراني محمود علوي يوم الثلاثاء ان بلاده تمتلك وثائق قانونية تتألف من مئات الصفحات تدين الولايات المتحدة الامريكية بممارسة الارهاب وخرق السيادة في العراق، وانها عازمة على تقديمها الى المحافل الدولية.

وقال علوي في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم على هامش زيارة قبر قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ان "جميع وثائق ارهاب الدولة وانتهاك السيادة الوطنية لدولة اخرى (العراق) متوفرة وقد تم جمع اكثر من الف صحفة من العمل القانوني في هذا المجال."

واردف بالقول ان "وزارة الامن وبالتعاون مع سائر الاجهزة قد قامت بتنظيم واعداد ملف لتقديمه في المحافل القانونية والدولية ونامل بايصال صوت مظلومية هذا قاسم سليماني الى اسماع العالم".

واضاف علوي انه "فضلا عن الجانب القانوني مثلما صرح قائد الثورة الاسلامية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا يمكنها التنازل عن دم الحاج قاسم خاصة ان العدو اعلن مسؤوليته بكل وقاحة عن هذا العمل الارهابي وناور حوله بصورة ما."

واعتبر الوزير ان "من اللافت انهم يرتكبون عمليتهم الارهابية وينتهكون سيادة دولة ما ويسحقون حقوق الانسان التي يتشدقون بها ومن ثم يفتخرون بذلك".

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