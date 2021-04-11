وزير إيراني يصل إلى بغداد لتوقيع وثيقة لمدة خمس سنوات

شفق نيوز/ وصل وزير التعاون والعمل والرفاه الاجتماعي الايراني محمد شريعتمداري الى بغداد فجر اليوم الاحد لاجراء محادثات وابرام عدة اتفاقيات للتعاون مع نظيره العراقي.

شرح محمد شريعتمداري، برامج زيارته الى العراق، وقال ان من أهمها توقيع وثيقة مدتها خمس سنوات لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال تبادل الايدي العاملة الماهرة وفرص العمل.

ونقلت وسائل اعلام إيرانية رسمية عن شريعتمدار قوله لدى وصوله إلى العراق، إن إيران تسعى إلى تعاون ثنائي من خلال تأسيس شركات مشتركة في اطار وثيقة طويلة الأمد مدتها 5 سنوات مع العراق، والتي هي في الحقيقة خارطة طريق للتعاون الثنائي.

وقال إن فتح أسواق الصادرات الإيرانية، خاصة الى الدول المجاورة، من السياسات المهمة لوزارة العمل والتعاون والرفاه الاجتماعي خلال العام الايراني الحالي ( بدا 21 مارس) وأن تطوير علاقات العمل بين ايران والعراق هو الشرط المسبق لهذا الامر.

وذكر شريعتمداري أن ايران كانت تعد ومنذ فترة، وثيقة مدتها خمس سنوات لتوقيعها مع وزارة العمل العراقية، معلنا الانتهاء من اعداد الخطوط العريضة لهذه الوثيقة وانه سيتم متابعة التعاون الثنائي بين طهران وبغداد في اطار هذه الوثيقة.

وصرح وزير العمل والتعاون أن "تبادل العمالة وفرص العمل" من البرامج المدرجة على جدول اعمال زيارته للعراق، وايضا متابعة النشاطات الاقتصادية بالإضافة إلى توسيع العلاقات في مجال التعاون والعمل والتفاوض بشأن التأمينات الاجتماعية.

ومضى يقول إن البلدين بحاجة الى العمالة الماهرة ، موضحا أنه سيركز في محادثاته مع المسؤولين العراقيين حول "القضايا الاقتصادية الحقيقية" التي ستتم متابعتها في مجالات البتروكيماويات والأدوية ومواد ومعادن البناء.

وكان مصدر حكومي عراقي قد أفاد، يوم السبت، بأن وزير العمل والتعاون والرخاء الإجتماعي الإيراني محمد شريعتمداري، سيصل الى العاصمة بغداد خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن الزيارة تأتي من أجل توقيع مذكرة تفاهم واتفاق ثنائي حول العديد من القضايا، بالاضافة الى تطوير التعاون في مجال التدريب المهني وريادة الأعمال وعلاقات العمل والشؤون الاجتماعية.

وأضاف أن وزير العمل والتعاون والرخاء الإجتماعي الإيراني، سيزور محافظات عراقية اخرى ضمن جولته منها كربلاء والنجف.