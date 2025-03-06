وزير: مشاريع المجاري والطرق بحاجة لـ45 مليار دولار في العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الإعمار والأسكان العراقي بنكين ريكاني، أن العراق بحاجة لنحو 45 مليار دولار، لإتمام مشاريع شبكات المياه والصرف الصحي وشبكة الطرق، فيما بين أن وزارته لم تستلم من موازنتها سوى 25% تقريبا فقط.

وقال ريكاني، في مقابلة مع موقع "الشرق"، وتابعتها شفق نيوز، إن "شبكة الصرف الصحي الحالية لا تغطي أكثر من 50% من إجمالي مساحة العراق، فيما لا تتجاوز تغطية شبكة المياه 80%".

وأضاف أن "بعض مناطق البلاد لا تزال بحاجة إما إلى تقوية تغذية الشبكة بالمياه، أو إنشاء مشاريع جديدة".

وبخصوص ملف الإسكان، بين ريكاني أنه "ملف أكثر تعقيداً، حيث لا تتوفر التمويلات الكافية والتي لا تقل عن 8 تريليونات دينار عراقي لإتمام المشروعات القائمة في عموم العراق".

وأشار إلى أن "المبلغ المخصص للوزارة من موازنة الحكومة في 2024 والبالغ أربعة تريليونات دينار، لم تتسلم الوزارة منه سوى 1.6 تريليون".

وتابع أن "البلد تفتقر إلى بنوك كبيرة قادرة على تمويل المشروعات العملاقة، وكذلك إلى شركات تطوير كبرى تتمتع بخبرة إنشاء المجتمات السكنية والمدن الجديدة"، مضيفا أنه "لتخطي هذه العقبة، تستعين الدولة بشركات التطوير العقاري المصرية التي لديها وفرة مالية وتتمتع بتجارب سابقة في إنشاء المدن العمرانية الجديدة في مناطق مختلفة بمصر، خاصة وأنهم لا يشترطون مواقع متميزة لإقامة مشاريعهم".

وبشأن ملف الطيران، أوضح ريكاني، الذي يشغل منصب رئيس سلطة الطيران العراقي، أن "الوزارة تنفذ خططاً وضعتها للنهوض بالقطاع، تشمل دورات تدريبة لرفع كفاءة العاملين، والاستعانة بخبراء أجانب وعراقيين للإشراف على العمليات في المطارات العراقية".

وأضاف أن "الوزارة تتعاون مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية في هذا الملف بما يضمن تطبيق المعايير الدولية من أجل استعادة نشاط حركة الرحلات الجوية فوق الأجواء العراقية، لتعود إلى مستوياتها قبل عشر سنوات عند ألف رحلة يومياً، بعد أن تدنت إلى نحو 400 رحلة يومية في الوقت الحالي".

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني دعا، خلال لقائه بوفد من رجال الأعمال من مصر السعودية منتصف العام الماضي، شركات البلدين للاستثمار في القطاع العقاري، لبناء مدن جديدة ووحدات سكنية، إضافةً إلى المنتجعات السياحية والمرافق الترفيهية والفنادق.

وأشار السودانيأشار خلال الاجتماع أيضا، إلى أن العراق يحتاج إلى نحو 3 ملايين وحدة سكنية، مؤكداً أن الحكومة تتجه نحو بناء 11 مدينة جديدة متكاملة، تضم جميع الخدمات والمرافق الترفيهية والتجارية، وبحسب بيان رئاسة الوزراء فقد عرضت الحكومة مشاريع خمس مدن جديدة للاستثمار في بغداد وبعض المحافظات.

وكانت شركة "نيوم للتطوير والاستثمار العقاري" المصرية التابعة لـ"مجموعة العرجاني" أعلنت الشهر الماضي عن خطط للتوسع في العراق وليبيا، ومن الشركات المصرية المهتمة بإعادة الإعمار في العراق "مجموعة طلعت مصطفى" و"حسن علام" و"أوراسكوم" و"السويدي".