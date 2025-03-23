وزير أمريكي يُشعل غضب الكويتيين بعد تصريحات عن "الغزو العراقي"

شفق نيوز/ أثار وزير التجارة الأميركي هوارد لاتنيك، اليوم الاحد، ردود أفعال واسعة من قبل نشطاء وشخصيات سياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أكد في مقابلة مع برنامج بودكاست، أن بلاده أنفقت 100 مليار دولار لتحرير الكويت من الغزو العراقي.

وقال لاتنيك خلال مقطع فيديو لاقى انتشاراً واسعاً، إن "الكويت رغم ذلك تفرض أعلى الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية".

واستحضر الوزير الأميركي، كيف أن "الولايات المتحدة أطفأت آبار النفط بعد الغزو العراقي"، مضيفا، إن "هذا يجب أن يتوقف".

وتسبب حديث الوزير الأمريكي بغضب كويتي شديد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف الكويتيون تصريحات لاتنيك بأنها "غير دقيقة ومستفزة"، مستعرضين التكلفة المدونة في التقارير الرسمية والدول التي ساعدت في تسديدها.

وأكد ناشطون ومحللون كويتيون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الكويت، إلى جانب دول أخرى مثل السعودية والإمارات واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية، ساهمت بشكل كبير في تغطية التكاليف، حيث بلغت هذه المساهمات نحو 53 مليار دولار.

وأكدوا أن تلك الأضرار تسببت بخسائر نفطية يومية بلغت نحو 120 مليون دولار، في حين بلغت تكاليف إعادة إعمار القطاع النفطي وحده نحو 80 مليار دولار.