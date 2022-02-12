وزير لبناني يكشف لشفق نيوز برنامج زيارة ميقاتي إلى العراق

شفق نيوز/ كشف وزير الصناعة اللبناني جورج بوشكيان، يوم السبت، عن برنامج زيارة قريبة سيجريها رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى العراق.

وقال بوشكيان لوكالة شفق نيوز، إن "هناك بعض مذكرات التفاهم وقعت بين الوزراء العراقيين واللبنانين خلال زيارتنا الى بغداد".

وأوضح أن "مذكرات التفاهم التي وقعت في مجالات مختلفة منها الصناعة والزراعة والنقل ومجالات أخرى".

وكشف بوشكيان عن أن "وفدا حكوميا برئاسة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي سيزور العراق خلال الفترة المقبلة لاستكمال مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين بغداد وبيروت".