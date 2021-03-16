سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير كوردستاني: لا توجد خلافات كبيرة على الموازنة مع بغداد وبعد إقرارها سنمضي بموازنة الإقليم

Category: سیاسة

Date: 2021-03-16T10:12:00+0000
وزير كوردستاني: لا توجد خلافات كبيرة على الموازنة مع بغداد وبعد إقرارها سنمضي بموازنة الإقليم

شفق نيوز/ أعرب وزير التخطيط في إقليم كوردستان دارا رشيد يوم الثلاثاء عن تفاؤله بإقرار الموازنة الاتحادية للعام 2021 بينها حصة الإقليم خلال الجلسات المقبلة للبرلمان العراقي وبعد الإنتهاء من المصادقة على مشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا.

وقال رشيد في مؤتمر صحفي عقده في برلمان كوردستان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية تسبب بتأجيل إدراج مشروع قانون الموازنة في جدول اعمال مجلس النواب العراقي، مردفا بالقول ان قانون المحكمة الإتحادية قطع مراحل جيدة لإقراره وبعدها ستتم المباشرة بالتصويت على الموازنة.

وأشار إلى أنه لا توجد نقاط خلافية بين اربيل وبغداد على مشروع قانون الموازنة، ونحن في حكومة الإقليم ملتزمون بالنص الوارد بمشروع القانون المرسل من الحكومة الاتحادية.

واستدرك الوزير القول "طبعا ان اي مشروع قانون عندما يصل إلى البرلمان يطرأ عليه تغييرات ولكن لا نرى أن هناك خلافات كبيرة بيننا وبين الاطراف والكتل السياسية العراقية على الموازنة، ونأمل أن نتخطى هذا الموضوع في الجلسات المقبلة لأن اقرار الموازنة يعود بالمصلحة على العراق عامة و اقليم كوردستان خاصة.

وعن موازنة الإقليم للعام الحالي قال وزير التخطيط إن "مسودة مشروع قانون الموازنة لكوردستان جاهزة ولكن احدى فقراتها تتضمن حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية بما يتعلق بالموازنة التشغيلية والاستثمارية وحجم المبالغ المالية التي سيحصل عليها الإقليم، مشددا على ان مسألة تحديد سعر بيع نفط الإقليم بموازنته مرتبط بما سيقرره البرلمان بالموازنة الاتحادية.

related

البرلمان العراقي يعلن موعد زيارة وفد حكومة كوردستان لبغداد ويحدد أبرز الخلافات في الموازنة

Date: 2021-03-14 07:29:59
البرلمان العراقي يعلن موعد زيارة وفد حكومة كوردستان لبغداد ويحدد أبرز الخلافات في الموازنة

مالية البرلمان تتحدث عن "اتفاق" على عدم تمرير الموازنة بمعزل عن الكورد

Date: 2021-02-11 09:32:46
مالية البرلمان تتحدث عن "اتفاق" على عدم تمرير الموازنة بمعزل عن الكورد

ملا بختيار: عدم الاتفاق بين اربيل وبغداد سيلحق ضرراً تاريخياً بالعراق

Date: 2021-01-29 08:52:34
ملا بختيار: عدم الاتفاق بين اربيل وبغداد سيلحق ضرراً تاريخياً بالعراق

ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

Date: 2021-01-31 10:10:00
ممثلو محافظات عراقية يبلغون البرلمان رفضهم التصويت على الموازنة ويحددون العقبة الأكبر

بغداد تنتظر من إقليم كوردستان الإجابة على 13 سؤالاً لحسم خلاف الموازنة

Date: 2021-02-05 12:36:14
بغداد تنتظر من إقليم كوردستان الإجابة على 13 سؤالاً لحسم خلاف الموازنة

زيباري: لا يحق للبرلمان العراقي التلاعب بالموازنة وتغييرها

Date: 2021-02-04 09:20:43
زيباري: لا يحق للبرلمان العراقي التلاعب بالموازنة وتغييرها

بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

Date: 2019-06-22 18:33:05
بارزاني يعلق على احتمالية اندلاع حرب بين امريكا وايران: سنحمي كل مناطق العراق

علاوي يدعو للتهيؤ في استقبال الآف الفارين من سوريا ودعم اقليم كوردستان

Date: 2019-10-11 15:03:42
علاوي يدعو للتهيؤ في استقبال الآف الفارين من سوريا ودعم اقليم كوردستان