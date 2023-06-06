وزير عراقي ينفي تمجيد نظام صدام حسين ويصدر توضيحا بشأن لقاء تلفزيوني له

شفق نيوز/ نفى وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، يوم الثلاثاء، أن يكون قد قام بتمجيد نظام حزب البعث السابق بقيادة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وأوضح ريكاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ‏تم تداول فيديو مجتزأ عن لقاء تلفزيوني اجريته في 14-8-2021 مع قناة الرشيد الفضائية، ‏واترك للمراقب أسباب ودوافع نشر هذا الفيديو بهذه الطريقة بعد حوالي سنتين وفي فترة تشهد انطلاقة حكومة تحظى بأكبر رضى شعبي مع استقرار سياسي، وبدء حملة لمتابعة المشاريع الخدمية المتوقفة وانتظار اقرار الموازنة للبدء بالمزيد من المشاريع".

وأضاف ان الحديث لم يكن للمقارنة بين النظام السابق والحالي قطعاً، وانما لواقع المجتمع اثناء تلك الحقبة .

كما نوه ريكاني إلى أنه "‏كلما انطلقت عملية وطنية سليمة كلما حاول البعض نبش الماضي واثارته بطرق ملتوية والالتفات الى محاولات هؤلاء يحقق اهدافهم في عرقلة طريق الشعب العراقي الى التنمية بعد تحقيق الوحدة الوطنية والسلم الاهلي الذي هو اعلى قيمة على الاطلاق".