وزير عراقي يفصح لشفق نيوز عن جدول أعمال جلسة الحكومة غداً

شفق نيوز/ أفصح وزير التخطيط خالد نجم البتال، يوم الاثنين، عن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ليوم غد الثلاثاء.

وقال البتال لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء سيناقش في جلسة يوم غد الثلاثاء مبادرة داري التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

واضاف، أن "المجلس سيناقش في جلسة غدا الثلاثاء آلية تطبيق المنصة الإلكترونية الخاصة بمبادرة داري التي قدم عليها الملايين من المواطنين العراقيين".

ولفت الى أن "جلسة الغد سيكون فيها قرار لمجلس الوزراء بشأن المبادرة".

وفي 6 تموز/يوليو، قررت الحكومة العراقية، توزيع 550 ألف قطعة أرض سكنية على المواطنين ومنحهم قروضا لتشييد مساكن عليها ضمن مبادرة للحد من أزمة السكن في البلاد.

ويعاني العراق من أزمة سكن حادة، وبحسب وزارة الإسكان فإن البلاد تحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة.