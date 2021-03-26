سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير عراقي يصدر توضحيا بشأن ظهور علم نظام صدام بمحادثات الأردن

Category: سیاسة

Date: 2021-03-26T16:46:24+0000
وزير عراقي يصدر توضحيا بشأن ظهور علم نظام صدام بمحادثات الأردن

شفق نيوز/ اكد وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، انه "فوجئ" بوجود العلم العراقي السابق، قبيل ابرام عقدٍ مع نظيره الاردني خالد الحنيفات، مشددا على انه رفض التوقيع واشترط ازالته ووضع علم البلاد الحالي لغرض التوقيع.

وحمل الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السكرتير الثاني، مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الاردن، مسؤولية هذا الخطأ، مطالبا الجانب الاردني باعتذارٍ عن ما حصل".

واشار الخفاجي، إلى ان "الوزارة نجحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي، من العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، مما أدى إلى تشغيل اليد العاملة وابقاء العملة الصعبة داخل البلاد، وإيقاف الاستيراد من دول الجوار وغيرها".

وبين الخفاجي، انه يعمل على استقطاب الاستثمار العربي والدولي، إلى العراق، لاستكمال النهضة التي شهدتها الوزارة، والتي لم تتحقق منذ 2003".

related

القضاء يستدعي وزيرا عراقيا

Date: 2020-05-05 14:04:02
القضاء يستدعي وزيرا عراقيا

وزير الزراعة يمثل امام القضاء وينكر صرف 90 مليون دولار للنبق والثوم

Date: 2020-05-06 13:09:49
وزير الزراعة يمثل امام القضاء وينكر صرف 90 مليون دولار للنبق والثوم

وزير الزراعة السابق يمثل مرة اخرى امام القضاء في قضية النبق والثوم

Date: 2020-05-10 12:24:37
وزير الزراعة السابق يمثل مرة اخرى امام القضاء في قضية النبق والثوم

سائرون يكشف عن تغيير خمسة وزراء في الفصل التشريعي المقبل

Date: 2019-09-02 17:59:53
سائرون يكشف عن تغيير خمسة وزراء في الفصل التشريعي المقبل

البرلمان يحدد موعد استجواب وزيري الصناعة والزراعة

Date: 2019-11-13 15:18:01
البرلمان يحدد موعد استجواب وزيري الصناعة والزراعة