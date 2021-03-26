وزير عراقي يصدر توضحيا بشأن ظهور علم نظام صدام بمحادثات الأردن

شفق نيوز/ اكد وزير الزراعة العراقي محمد الخفاجي، اليوم الجمعة، انه "فوجئ" بوجود العلم العراقي السابق، قبيل ابرام عقدٍ مع نظيره الاردني خالد الحنيفات، مشددا على انه رفض التوقيع واشترط ازالته ووضع علم البلاد الحالي لغرض التوقيع.

وحمل الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، السكرتير الثاني، مسؤول التشريفات في السفارة العراقية في الاردن، مسؤولية هذا الخطأ، مطالبا الجانب الاردني باعتذارٍ عن ما حصل".

واشار الخفاجي، إلى ان "الوزارة نجحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي، من العديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية، مما أدى إلى تشغيل اليد العاملة وابقاء العملة الصعبة داخل البلاد، وإيقاف الاستيراد من دول الجوار وغيرها".

وبين الخفاجي، انه يعمل على استقطاب الاستثمار العربي والدولي، إلى العراق، لاستكمال النهضة التي شهدتها الوزارة، والتي لم تتحقق منذ 2003".