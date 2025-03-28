وزير عراقي يحث الخارجية على مفاتحة الأردن بشأن "الفيديو المسيء" (وثيقة)

شفق نيوز/ بعث وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع، يوم الجمعة، رسالة الى وزارة الخارجية العراقية يدعوهم من خلالها الى اتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الهتافات المسيئة من قبل الجمهور الاردني على العراق خلال اللقاء الاخير الذي جمع منتخبي فلسطين والعراق ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وذكر المبرقع، مخاطبا الخارجية العراقية بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "في الوقت الذي تواجه المنطقة والشعوب العربية تحديات كبيرة تستدعي التضامن ووحدة الصف ونبذ الخلافات، ‏وهذا ما سعينا له من خلال جعل الرياضة أداة من أدوات توحيد الشعوب فوجئنا بصدور هتافات مسيئة لبلدنا وشعبنا من الجماهير الأردنية التي كانت حاضرة في ملعب عمان الدولي في العاصمة الأردنية عمان".

ودعا المبرقع، الى "مفاتحة الجانب الأردني، وبيان موقف العراق والدعوة لمحاسبة السيئين".

وفي وقت سابق وصف نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، أيمن الصفدي، مقطع الفيديو المسيء للعراقيين بأنه "مزيف ولا يمت للحقيقة بصلة".

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر مجموعة من الجماهير الرياضية الاردنية والفلسطينية تردد هتافات مسيئة للعراقيين عقب المباراة التي جمعت المنتخب الفلسطيني والعراقي في يوم 25 من شهر آذار/مارس الجاري في العاصمة عمان ضمن تصفيات كأس العالم.