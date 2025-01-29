وزير عراقي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

شفق نيوز/ تلقى وزير العدل العراقي، خالد شواني، يوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة إيران لتعزيز العلاقات بين البلدين بشأن التعاون القضائي.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيراني، محمد كاظم آل صادق، مع الوزير العراقي في إطار متابعة التعاون القضائي بين البلدين، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا اللقاء ناقش وضع السجناء وضرورة تسريع تبادل المدانين بناءً على الاتفاقية القائمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى سبل التعاون المشترك، بما في ذلك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حقوق الإنسان بين وزارة العدل العراقية ومنظمة حقوق الإنسان الايرانية، بالإضافة إلى مواضيع أخرى تهم الجانبين.

وفي لقاء منفصل، أعلنت الوكالة، عن إجراء السفير آل صادق لقاءً مع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، في بغداد، للتشاور حول التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز سبل التعاون المشترك لرفع مستوى العلاقات ونقل الخبرات في هذا المجال، بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ الاتفاق الأمني الثنائي.

واستعرض الجانبان التطورات الأخيرة والظروف الإقليمية الحالية، وأهمية استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، مع الإشارة إلى أن مثل هذه التفاعلات ستستمر.