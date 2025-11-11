وزير عراقي عن مرحلة ما بعد الانتخابات: المشهد سيكون أكثر تعقيداً بتشكيل الحكومة

شفق نيوز - بغداد

استبعد وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة في العراق بنكين ريكاني، يوم الثلاثاء، أن تحقق أيٌّ من الأطراف السياسية الأغلبية المريحة في الانتخابات التشريعية السادسة مما يمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، معتبرا أن المشهد سيكون "أكثر تعقيداً" خاصة في ظل عدم التزام التحالفات والائتلافات السابقة بالاتفاقات المبرمة بينها والتي نتج عنها تشكيل الحكومات الماضية.

وريكاني وزير عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في الحكومة العراقية الحالية قال في تصريح للصحفيين عقب ادلائه بصوته في الاقتراع العام، إن "التشتت واضح في هذه الانتخابات بين القوى السياسية بجميع مكونات الشعب العراقي".

ولفت إلى أنه "لن تكون هناك قوى سياسية تتمكن من الحصول على أكثرية مريحة تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة، وسنعود مرة اخرى لتشكيل التحالفات والائتلافات على غرار ما مضى في السابق".

ونوه ريكاني إلى أن المشهد سوف يكون اكثر تعقيدا خاصة بالنسبة للقوى السياسية الكوردية، لان جميع الاتفاقات على تشكيل الحكومات السابقة لم تنفذ بشكل كامل".