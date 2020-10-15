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وزير: عدد السكان بالعراق تجاوز 40 مليونا ونحتاج لإجراء احصاء جديد

Category: سیاسة

Date: 2020-10-15T08:57:01+0000
وزير: عدد السكان بالعراق تجاوز 40 مليونا ونحتاج لإجراء احصاء جديد

شفق نيوز/ اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم يوم الخميس حاجة العراق الى اجراء تعداد سكاني وفق أسس عملية رصينة لمعرفة حجم التضخم في البلاد.

وقال بتال في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع وزير التخطيط في اقليم كوردستان دارا رشيد في اربيل، إن "هنالك تخمينات للتعداد السكاني في العراق، والان تجاوز 40 مليون وبضع مئات".

واضاف "نحن في الوقت الراهن بصدد معرفة عدد المنازل وعدد سيارات الاجرة وعدد الذين لم يصل اليهم المياه الصالحة للشرب".

وتابع النجم ان "الاحصاء ليس فقط من اجل معرفة عدد السكان وانما لمعرفة العديد من الجوانب الاخرى والتي لم توضع لغاية الان وفق اسس عملية وصحيحة.

وكان الوزير قد رجح في شهر آب الماضي عدم امكانية اجراء التعداد السكاني هذا العام في البلاد بسبب نفشي ظهور جائحة كورونا اضافة الى الظروف المالية.

وكانت وزارتا التخطيط في كلٍّ من بغداد وإقليم كوردستان قد اتفقتا، على تحديد العام الحالي موعداً لإجراء إحصاء سكاني يشمل مناطق العراق كافة، فيما رسمت المادة 140 من الدستور خارطة طريق للحكومة الاتحادية في العراق لتسوية الخلاف بشأن المناطق المتنازع عليها وتحديد مصيرها بضمّها إلى إقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة الحكومة الاتحادية.

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