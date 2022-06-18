وزير أسبق: الكاظمي يمنح "مكرمة" لوزرائه وللحكومة السابقة و"يعاقب" حكومة العبادي

شفق نيوز/ انتقد وزير الموارد المائية الأسبق حسن الجنابي، يوم السبت، قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال اليومية مصطفى الكاظمي بمنح "مكرمة" لوزراء حكومته والحكومة السابقة، معتبراً أن الكاظمي "يعاقب" حكومة حيدر العبادي بسبب "قرار صحيح".

وكتب الجنابي على صفحته في موقع فيسبوك، وتابعته وكالة شفق نيوز "الحكومة الحالية وزعت قطع اراضٍ على الوزراء الحاليين بمساحة 600 متر مربع، والمثير في الأمر ليس عدم الإعلان عن القرار، خوفا من الاستياء الشعبي ربما، بل شمول حكومة عادل عبد المهدي وجميع اعضائها بنفس الامتياز".

واضاف الجنابي الذي كان ضمن الكابينة الوزارية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي "الاكثر إثارة هو عدم شمول حكومة حيدر العبادي بهذا (التكريم) الحكومي".

واعتبر ان "هذا عقوبة لحكومة العبادي لانها اتخذت قراراً في حينها بإلغاء بعض الامتيازات لكبار المسؤولين ومنها التوقف عن توزيع قطع اراضٍ ومنازل كما جرت في ظل الحكومات التي سبقتها".

وختم الجنابي بالقول "قرار حكومة العبادي كان صحيحاً، والصحيح يبنى عليه ولا يعاقب عليه".

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال اليومية مصطفى الكاظمي، قد منح قطع اراضٍ سكنية بمساحة 600 متر مربع في مناطق مميزة بالعاصمة بغداد لوزراء حكومته وبعض المسؤولين والمقربين منه، وهو ما أثار استياء الشارع العراقي وعدداً من النواب والسياسيين.