وزير أردني يكشف كلفة الربط الكهربائي مع العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية، فيصل الشبول، يوم الخميس، أن كلفة الربط الكهربائي بين العراق والأردن تبلغ 130 مليون دولار.

وقال الشبول في تصريح صحفي على هامش وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي، إن "العراق سيتحمل نحو 100 مليون دولار، وكلفة الجزء المتعلق بالأردن نحو 30 مليون دولار".

وأضاف "نحن جاهزون تماما للربط، وبدء التوصيل سيكون قريبا جدا، والجانب العراقي يحتاج حتى الصيف المقبل للربط".

وأشار إلى أن "الأهم في هذا المشروع بحسب ما صرح به رئيس الوزراء العراقي أنه خطوة عملية ضمن رؤية مشتركة"، مضيفاً "نحن نتحدث عن تعاون أردني عراقي، ونتحدث عن ريادة أردنية في مجال الطاقة، وهذا المشروع بالتأكيد استراتيجي".

ولفت الشبول، إلى أن "رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طرح على نظيره العراقي موضوع المدينة الاقتصادية، وأنبوب البصرة - العقبة".

وتابع "الإجابة العراقية كانت الترحيب بزيارة العراق من وزراء أردنيين؛ لاستكمال البحث بملف المدنية الاقتصادية".

وفيما يخص موضوع أنبوب البصرة – العقبة، أوضح الشبول "الجانب العراقي يعلم بجاهزية الأردن وإنجازه 80% من الإجراءات التي يجب اتخاذها قبل الوصول لاتفاق الإطار، ولكنهم طلبوا إمهالهم بعض الوقت لوجود عدة إجراءات يجب اتخاذها".

ووضع رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره الأردني بشر الخصاونة، حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الأردني، ليعلنان إطلاق العمل به.