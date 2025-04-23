وزير خارجيتها يؤكد دعم فرنسا للعراق في ممارسة سيادته كاملة وتنمية اقتصاده

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، يوم الأربعاء، دعم بلاده للعراق بشأن ممارسة سيادته الكاملة على أراضيه، مشيرا الى أهمية استمرار الدعم اقتصادياً وتنميته خلال السنوات المقبلة.

وقال الوزير الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "دعم باريس لبغداد نابع من قناعة راسخة بأن عراقاً قوياً ومستقلاً يمكن أن يشكل ركيزة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي تعيش اليوم حالة من الاضطراب نتيجة النزاعات المتجددة".

وأضاف أن "اتفاق الشراكة الاستراتيجية، الذي تم توقيعه في كانون الثاني/يناير 2023 بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يعكس هذا الالتزام السياسي العميق بدعم العراق في خياراته السيادية، ومساعدته في بناء مستقبله على أسس مستقرة ومتكاملة".

وأشار إلى أن "فرنسا كانت من أوائل الداعمين لمؤتمر بغداد بمراحله المختلفة، لما يمثله من صيغة فريدة في المنطقة، حيث يجمع العراق مع جيرانه والدول المؤثرة إقليميًا مثل تركيا وإيران، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية، بهدف تعزيز الحوار والتعاون الجماعي لضمان استقرار الشرق الأوسط".

كما أوضح الوزير الفرنسي، أن "التحضير جارٍ لعقد مؤتمر بغداد بنسخته الجديدة قريباً"، مشيراً إلى "أهمية هذا المؤتمر في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها المنطقة".

وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد على "التزام فرنسا بدعم طموحات العراق في تنويع اقتصاده وتحقيق التنمية الصناعية"، مشيراً إلى أن "استقرار البلاد وطاقات شبابه الإبداعية تمنح العراق إمكانات هائلة للنهوض الاقتصادي".

وتابع: "نشجع الشركات الفرنسية على استئناف نشاطها وتعزيز علاقاتها التجارية مع العراق، وإعادة الروابط التي ضعفت في السنوات الماضية".

وفي الشأن الأمني، أكد وزير الخارجية الفرنسي، استمرار التعاون العسكري الثنائي مع العراق، من خلال تعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية، وتنظيم دورات تدريبية إضافية للقضاة، والأمن المدني، وقوات الشرطة، بهدف تطوير البنى المؤسساتية ورفع كفاءة الأداء الأمني والعدلي.