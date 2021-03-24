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وزير خارجية قطر يبلغ الكاظمي تطلع قادة الدوحة لاستقباله قريباً

Category: سیاسة

Date: 2021-03-24T12:52:25+0000
وزير خارجية قطر يبلغ الكاظمي تطلع قادة الدوحة لاستقباله قريباً

شفق نيوز/ أبلغ وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن ال ثاني، الأربعاء، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بأن قادة بلاده يتطلعون إلى زيارة قريبة له إلى الدوحة.

جاء ذلك خلال استقبال الكاظمي للوزير القطري في مكتبه ببغداد، وفق بيان للحكومة العراقية ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان أن الوزير القطري نقل إلى الكاظمي تحيات دولة قطر حكومة وشعبا، واستعداد قطر لدعم العراق في مختلف المجالات وتطلع القيادة في دولة قطر لاستقبال رئيس الوزراء العراقي في الدوحة باقرب فرصة ممكنة.

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك ومساعي التهدئة في المنطقة".

كما جرى بحث "سبل تعزيز التعاون المشترك وتطويره بين بغداد والدوحة، على جميع المستويات، لاسيما الاقتصادية والامنية والسياسية، وفي مجال الاستثمار".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الوزير القطري إلى بغداد في زيارة رسمية.

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