‏وزير خارجية تركيا يعبر عن ارتياحه لإغلاق العراق 3 أحزاب مرتبطة بـ"العمال الكوردستاني"

شفق نيوز/ اعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين تركيا والعراق بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في انقرة.

وقال فيدان؛ إننا مرتاحون لقرار العراق إغلاق 3 أحزاب مرتبطة بـ"العمال الكوردستاني".

من جانبه قال وزير الخارجية العراق فؤاد حسين في المؤتمر الصحفي؛ سنصل إلى تفاهمات معينة مع الجانب التركي حول معسكر بعشيقة، مشيرا إلى ان العراق قرر أن يضع حزب العمال الكردستاني في قائمة الأحزاب المحظورة.

واضاف حسين: نحن قلقون من شدة التوترات في المنطقة وما يحصل في غزة، ونسعى إلى وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ان العراق يقف بالضد من أي حروب في المنطقة.

وبشأن مذكرة التفاهم مع تركيا (بشأن التعاون العسكري والأمني ومكافحة الإرهاب) قال حسين أنها "الأولى من نوعها في تاريخ البلدين".