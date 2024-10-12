وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد غداً الأحد

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، غدا الأحد، العاصمة العراقية بغداد.

وقالت مصادر دبلوماسية ايرانية لوكالة شفق نيوز، إن عراقجي سيتوجه غدا الى العراق وذلك استمراراً الى مشاوراته الإقليمية.

ووفقا للمصادر، فإن وزير الخارجية الإيراني سيصل ظهر يوم غد الى بغداد وسيلتقي خلال زيارته التي ستستمر لساعات قليلة كلا من: نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

في غضون ذلك قال مصدر عراقي لوكالة شفق نيوز، إن زيارة عراقجي لبغداد تأتي لبحث تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والتأكيد على عدم توسعة دائرة الحرب.

وزار وزير الخارجية الإيراني كلا من: قطر والسعودية، في نهاية الأسبوع الماضي في سياق المشاورات والتنسيق لوقف الإبادة والاعتداءات في غزة ولبنان.