وزير خارجية العراق يكشف حقيقة طرح موضوع التطبيع مع إسرائيل

شفق نيوز/ نفى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الاثنين، تناول الكتل السياسية العراقية موضوع التطبيع مع إسرائيل.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي عقب عودته مع وفد رفيع المستوى من زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحضرته وكالة شفق نيوز "لم نسمع من الكتل السياسية مسألة التطبيع مع إسرائيل في أي اجتماع، وهذه الأخبار لا صحة لها".

وأضاف "الكل يعلم أن الوضع السياسي والوضع العام العراقي واضح في هذا الأمر وهكذا مسألة (التطبيع مع إسرائيل) لم تطرح".

وترأس نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، وفداً رفيع المستوى زار العاصمة الأمريكية واشنطن والتقى بعدد من المسؤولين في البيت الأبيض للتباحث بشأن العديد من الملفات العراقية والإقليمية.