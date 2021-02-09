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وزير خارجية العراق يتلقى دعوة لزيارة السعودية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-09T16:23:52+0000
وزير خارجية العراق يتلقى دعوة لزيارة السعودية

شفق نيوز/ تلقى وزير خارجية العراق فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، دعوة من نظيره السعودي لزيارة الرياض.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجية فؤاد حسين التقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان بن عبدالله على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية في القاهرة.

وأضاف البيان الوزيرين بحثا خلال اللقاء أهم المواضيع والقضايا المدرجة على جدول الأعمال في الاجتماع الاستثنائي، كما تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

واشار البيان إلى أن وزير الخارجية السعودي قدّم دعوة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لزيارة المملكة العربية السعودية، فيما أعرب الوزير حسين عن شكره وتقديره لهذه الدعوة ووعد بتلبيتها قريباً.

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