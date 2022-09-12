وزير: تشريع قانون النفط والغاز السبيل الوحيد لحل الخلافات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ اعتبر وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الأثنين، بأن تشريع قانون النفط والغاز في العراق كفيل بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال رشيد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم من أربيل، إن الحوارات مستمرة لحل الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ولكن بسبب المشاكل السياسية الراهنة في العاصمة بغداد أدت إلى تراجع وتيرتها.

وأضاف "نأمل مع تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة استئناف الحوارات بين الجانبين، وان تتم معالجة تلك الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد وفق الدستور".

كما أشار رشيد إلى ان تشريع قانون النفط والغاز في العراق هو السبيل الوحيد لحل هذه الخلافات مع الالتزام التام بالدستور، ونأمل بتشريع هذا القانون ايجاد حل جذري لهذا الملف".

وبما يخص عملية التعداد السكاني العام في العراق قال الوزير الكوردستاني، إن وزير التخطيط الاتحادي قد اتخذ قرارا بهذا الشأن، ونحن على قناعة تامة بان اجراء الاحصاء في العراق امر مهم جدا مع ملاحظاتنا وتحفظاتنا على بعض الجزئيات بهذا الصدد.