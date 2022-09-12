سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير: تشريع قانون النفط والغاز السبيل الوحيد لحل الخلافات بين أربيل وبغداد

Category: سیاسة

Date: 2022-09-12T08:54:18+0000
وزير: تشريع قانون النفط والغاز السبيل الوحيد لحل الخلافات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ اعتبر وزير التخطيط في حكومة إقليم كوردستان دارا رشيد، يوم الأثنين، بأن تشريع قانون النفط والغاز في العراق كفيل بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال رشيد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم من أربيل، إن الحوارات مستمرة لحل الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ولكن بسبب المشاكل السياسية الراهنة في العاصمة بغداد أدت إلى تراجع وتيرتها.

وأضاف "نأمل مع تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة استئناف الحوارات بين الجانبين، وان تتم معالجة تلك الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد وفق الدستور".

كما أشار رشيد إلى ان تشريع قانون النفط والغاز في العراق هو السبيل الوحيد لحل هذه الخلافات مع الالتزام التام بالدستور، ونأمل بتشريع هذا القانون ايجاد حل جذري لهذا الملف".

وبما يخص عملية التعداد السكاني العام في العراق قال الوزير الكوردستاني، إن وزير التخطيط الاتحادي قد اتخذ قرارا بهذا الشأن، ونحن على قناعة تامة بان اجراء الاحصاء في العراق امر مهم جدا مع ملاحظاتنا وتحفظاتنا على بعض الجزئيات بهذا الصدد.

related

رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

Date: 2021-08-25 18:45:42
رسمياً.. ماكرون يزور بغداد وأربيل

بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم

Date: 2021-02-10 10:37:13
بارزاني: سنعتمد على ثلاثة أنواع من الواردات إذا امتنعت بغداد عن إرسال حصة الإقليم

رئاسة الاقليم تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد

Date: 2022-05-22 10:41:04
رئاسة الاقليم تنفي طلبها من مجلس الأمن الدولي التوسط بين أربيل وبغداد

بيان مشترك: هجوم أربيل محاولة لضرب التوافق بين الإقليم وبغداد

Date: 2021-04-15 19:22:02
بيان مشترك: هجوم أربيل محاولة لضرب التوافق بين الإقليم وبغداد

نيجيرفان بارزاني يرحب بدعوة مجلس الأمن لإنخراط بغداد واربيل بحوار منتظم

Date: 2022-05-27 11:28:47
نيجيرفان بارزاني يرحب بدعوة مجلس الأمن لإنخراط بغداد واربيل بحوار منتظم

بارزاني يعلن نتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث في بغداد .. الحلبوسي: زيارتكم مهمة

Date: 2019-07-16 16:53:02
بارزاني يعلن نتائج الاجتماعات مع الرئاسات الثلاث في بغداد .. الحلبوسي: زيارتكم مهمة

مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين

Date: 2022-06-29 07:18:16
مسرور بارزاني يدعو الحكومة الاتحادية إلى الإسراع في تشكيل اللواءين المشتركين

أربيل: جادون في الالتزام بالموازنة المالية وسلمنا جميع البيانات المطلوبة

Date: 2021-06-16 13:22:05
أربيل: جادون في الالتزام بالموازنة المالية وسلمنا جميع البيانات المطلوبة