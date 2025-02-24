وزير بعهد صدام يشعل جدلاً وبرلمانية تحذر: لن نسمح للسوداني بإعادة البعث (وثيقة)

شفق نيوز/ أثارت تسريبات تحدثت عن تعيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لوزير الزراعة الأسبق في عهد النظام السابق "عبد الإله حميد التكريتي" بمنصب مستشار للشؤون الزراعية، انقساماً سياسياً حاداً.

وبهذا الصدد قالت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان الزاير، في منشور لها تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هيئة المساءلة والعدالة تجاهلت موضوع وزير الزراعة البعثي ولم تجب على كتابي المرسل إليها بتاريخ 9/12/2024 بخصوص ملفه الحزبي ولكنها أجابت بعد سؤالنا البرلماني إليها بتاريخ 25/2/2025".

وبينت الزاير، أن "الهيئة وعلى الرغم من أهمية الموضوع وخطورته إلا أنها فضلت التماهل والسكوت لعدة أسابيع على الرغم من أن النظام الداخلي لمجلس النواب يحتم عليها الإجابة خلال أسبوعين فقط".

وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية على "ضرورة محاسبة أي جهة تتساهل أو تغض الطرف عن عودة البعثيين للسلطة مرة أخرى".

لكن وبالمقابل حصلت وكالة شفق نيوز على وثائق صادرة من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وتحمل توقيع رئيسها باسم محمد یونس، وهو ما يظهر أنه رد من المؤسسة الحكومية على كتاب البرلمانية بشأن الوزير الأسبق.

ووفقاً لما جاء في رد الهيئة، فإن "التكريتي شغل منصب وزير الزراعة في زمن النظام البائد عام 2000 لغاية سقوط النظام، وكذلك شغل منصب وزير التجارة وكالة عام 2001، كما ورد اسمه ضمن أسماء الرفاق المتدربين أعضاء قيادة قطر العراق والرفاق والوزراء والمستشارين ومن هم بدرجة وزير، كما شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة المنحل وكالة".

وأشارت الوثائق إلى أنه "تم شمول التكريتي سابقاً بقرار حجز العقارات رقم 88 لسنة 2003 الملغى حسب الكتاب المرقم ل. ن. ح/ 726/ 16 في 13/1/2016، فضلاً عن شموله بإجراءات الهيئة وفقاً لأحكام المادة 6 سادساً من قانون المساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 كونه بدرجة (لا يسمح لأعضاء الفرق بالعودة للخدمة أو الاستمرار في الخدمة في الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والأجهزة الأمنية ووزارتي الخارجية والمالية)".

وتظهر السيرة الذاتية لوزير الزراعة الأسبق عبد الإله حميد محمد التكريتي بأنه حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية من بلغاريا، وكان مديراً لمركز "إباء" للأبحاث الزراعية عند تأسيسه، وهو يقيم حالياً في الإمارات العربية المتحدة، وهو مستشار أول في شركة "جنان" للاستثمار الزراعي في أبو ظبي.