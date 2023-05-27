وزير النقل: طريق التنمية مشروع يصب في مصلحة دول المنطقة وسيتم تشغيل ميناء الفاو في 2025

شفق نيوز/ عدّ وزير النقل العراقي رزاق محيبس، يوم السبت، مشروع طريق التنمية يصب في مصلحة دول المنطقة كافة وليس بلاده وحسب، في حين أعلن أن المرحلة الأولى من تشغيل ميناء الفاو الكبير سيتم البدء بها في العام 2025.

وقال محيبس في كلمة ألقاها خلال مؤتمر طريق التنمية المنعقد في بغداد، "نؤكد أن طريق التنمية هو مشروع يصب بمصلحة جميع دول المنطقة"، مبينا أن "طريق التنمية ممر عالمي لنقل البضائع والطاقة بما يُحقّق مكاسبَ تنموية كبيرة للعراق ودول المنطقة".

وأضاف أن طريق التنمية سيُحوّل المناطق الواقعة على جانبيهِ إلى مصانعَ ومعاملَ ومخازنَ ومشاريعَ استثمارية إضافة إلى تعزيز فرصَ العمل والتنمية والاستثمار والتجارة لدى القطاعين الخاص والمشترك.

كما أشار الوزير إلى أن منطقتنا بحاجة الى تكتلٍ اقتصادي ومشروعِ طريق التنمية سيعملُ على إيجاد نقطةِ التقاءٍ مشتركة تعزز أمنَ المنطقة وحفظَ مصالحها.

واستطرد بالقول إن هناك أعمال تتواصل بصورة حثيثة في مشروع ميناء الفاو الكبير، لافتا إلى أن حكومتنا تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من ميناء الفاو في نهاية عام 2025.

وأكد وزير النقل العراقي، السعي لحلحلة جميع المشاكل والمعوقات التي تعيق سير العمل في ميناء الفاو، مؤكدا أن نسب الانجاز المتحققة في أعمال مشاريع الميناء تجاوزت 50 بالمئة في مرحلته الأولى.