وزير النقل السعودي يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع العراق ويعد بمشاريع استثمارية

شفق نيوز/ أكد وزير النقل السعودي صالح الجاسر، يوم السبت، حرص قيادة بلاده على تعزيز التعاون مع العراق، مشيراً إلى أن هناك عدداً والتعاون المشترك بين البلدين.

وقال الجاسر في كلمة على هامش مؤتمر "طريق التنمية" المنعقد في العاصمة بغداد، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان يحرصان جداً على كل ما يعزز الشراكة بين البلدين وتنمية أواصر التعاون والتواصل بين الشعبين السعودي والعراقي".

وأشار إلى أن "هناك عدداً من المشاريع والتعاون المشترك ما بين البلدين سواء ما تم تنفيذه أو ما نتطلع للعمل عليه، أيضاً الرحلات المباشرة بين البلدين من خلال شركات الطيران السعودية التي أطلقت رحلاتها المباشرة، وحالياً هناك رحلات يومية، وقبل نهاية هذا العام سيتم مضاعفة عدد هذه الرحلات لتسهيل حركة الحجاج والمعتمرين والزائرين ما بين البلدين الشقيقين".

وتابع الجاسر أن "العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق تشهد نهضة وتصاعداً كبيراً وتؤكد على التاريخ الطويل والمشتركات الكبيرة كالعروبة والدين والعلاقات الاجتماعية".

ولفت إلى أن "قبل يومين كان هناك اجتماعاً للمجلس التنسيقي السعودي العراقي وهو الاجتماع الخامس لهذا المجلس، وحضره عدد من الوزراء العراقيين ونظرائهم السعوديين وكان هناك عدداً من النتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات".

وبين الوزير السعودي "منذ اليوم الذي تم فيه افتتاح منفذ عرعر بين البلدين الشقيقين يشهد تصاعداً في حركة نقل البضائع وتسهيل نقل المعتمرين والحجاج، حيث شهدت التجارة ما بين البلدين ازدهاراً فتجاوزت المليار و500 ألف دولار في العام الماضي وهي مهيأة لتصاعد مستمر".

وأكد أن "المنفذ الحدودي يشهد منذ الأسابيع الماضية استقبال نحو ستة آلاف معتمر يومياً، وأيضاً المنفذ مهيأ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام ومجهز لاستقبال 70 ألف حاج".