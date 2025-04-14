العراق وإيران يوقعان اربع مذكرات تفاهم بمجال النفط

شفق نيوز/ وصل وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، يوم الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية تستمر يومين، تلبية لدعوة من نظيره العراقي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات النفط والطاقة.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز إن الوزير الإيراني عقد فور وصوله اجتماعاً مع وزير النفط العراقي وناقشا التعاون بمجال الطاقة، كما وقعا اربع مذكرات تفاهم.

يُذكر أن الوزير الإيراني التقى بنظيره العراقي وزير الكهرباء زياد علي فاضل في شباط/فبراير 2024، وتم خلال اللقاء التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات النفط والغاز والكهرباء.