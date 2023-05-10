وزير النفط الإيراني يصل بغداد لبحث ملف تجهيز الغاز لصالح منظومة الكهرباء في العراق

شفق نيوز/ وصل وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

واستقبل وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، وزير النفط الإيراني ، لبحث ملف تجهيز الغاز لصالح المنظومة الكهربائية في العراق، وفقا لبيان صادر عن وزارة الكهرباء العراقية.

ويعاني العراق من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية. ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.

ويجري العراق مباحثات مع دول خليجية وعلى رأسها السعودية لاستيراد الكهرباء منها عبر ربط منظمتها مع منظومة الخليج، بعد أن كان يعتمد على إيران لوحدها خلال السنوات الماضية عبر استيراد 1200 ميغاواط وكذلك وقود الغاز لتغذية محطات الطاقة الكهربائية المحلية.

كما يعتزم العراق استيراد الكهرباء من الأردن وتركيا، في مسعى من بغداد لسد النقص لحين بناء محطات طاقة تكون قادرة على تلبية الاستهلاك المحلي.