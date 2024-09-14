وزير النفط العراقي يجري عملية جراحية طارئة في الولايات المتحدة

شفق نيوز/ أفادت وكالة رويترز، يوم السبت، بأن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أجرى عملية جراحية طارئة في القلب، بإحدى المستشفيات الأمريكية، خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.

ونقلت رويترز، في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن مسؤول في وزارة النفط وهو جزء من الوفد العراقي، قوله إن "عبد الغني في حالة مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية طارئة في القلب".

وأضاف المسؤول، أن "وزير النفط العراقي، مرِض وتم نقله على عجل إلى المستشفى خلال الرحلة إلى الولايات المتحدة، وخضع لجراحة قسطرة القلب"، مردفاً بالقول: "لقد خرج من غرفة العمليات وهو في حالة مستقرة".

و‎وصل وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، على رأس وفد كبير، إلى الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع الماضي، في رحلة تهدف إلى مغازلة الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة العراقي.

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