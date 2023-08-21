وزير النفط العراقي في انقرة لبحث استئناف التصدير عبر جيهان التركي

شفق نيوز/ وصل نائب رئيس مجلس الوزراء لشُؤُون الطاقة وزير النفط حيان عبدالغني، اليوم الإثنين، العاصمة التركيَّة أنقرة، في زيارة رسميَّة تستغرق يومين.

وكر بيان للسفارة العراقية في اقنرة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الزيارة "لإجراء مباحثات تتعلق بتطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوسيع آفاق التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة، علاوة على بحث ملف استئناف الصادرات النفطيَّة العراقيَّة عبر ميناء جيهان التركيّ".

واشار البيان إلى أن الوزير عبدالغني سيلتقي وزير الطاقة والموارد الطبيعيَّة التركيّ فاتح دونماز، وعدداً من المسؤولين الأتراك لتأكيد حرص العراق على بناء جسور من الثقة والتعاون وصولاً إلى اتفاق حول استئناف عمليَّة تصدير النفط العراقيّ عبر شركة تسويق النفط "سومو" حصراً.