وزير الموارد المائية العراقي ممتعض من منشور لوزارته فيه "إساءة" لتركيا وإيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية في بيان، اليوم الخميس، أن وزيرها مهدي رشيد الحمداني وجه بحذف منشور "لايمت بصلة الى طبيعة تعاطي الوزارة المهني والدبلوماسي لطبيعة العلاقة المائية مع الجارة تركيا او إيران".

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة إستمرار الحوار والتفاوض مع دول أعالي المنبع بالطرق المهنية والدبلوماسية على أساس المصالح المشتركة بما يضمن حقوق العراق المائية وليس عن طريق نشر منشورات تسيء إلى تلك الدول.

ووفقا للبيان فإنه تم التوجيه بفتح تحقيق حول هذا الموضوع.

وكان السفير التركي في بغداد، علي رضا غوناي قد حمّل، يوم الثلاثاء، العراق مسؤولية الجفاف الذي تعاني منه البلاد بسبب "هدر" المياه وعدم استخدامها بالشكل الأمثل، نافياً أن قيام بلاده بقطع المياه وتغيير مجرى الأنهر.

وردت وزارة الموارد على تصريحات السفير التركي في بغداد حول هدر المياه قائلة، إنها "غير صحيحة وتثير الرأي العام وتهدد السلم المجتمعي في العراق، مطالبة وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي وتقديم مذكرة احتجاج على تصريحاته المتكررة بهذا الخصوص".

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغيير المناخي.

وتؤكد وزارة الموارد المائية العراقية في مناسبات عدة أن 85% من المياه الداخلة إلى الأراضي العراقية عبر نهريّ دجلة والفرات، تأتي من تركيا التي لم تلتزم بإطلاق الحصة المائية المقررة للعراق.

يشار إلى أن وزارة الموارد المائية كانت قد نشرت في وقت سابق من اليوم على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصورة الواردة في أدنى الخبر ولكن سرعان ما قامت بحذفها.