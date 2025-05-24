وزير الموارد: العراق من بين أكثر الدول يواجه تحديات مائية معقدة ومتشابكة

شفق نيوز/ وصف وزير الموارد المائي عون ذياب، يوم السبت، العراق بأنه من بين "أكثر" الدول التي "تواجه تحديات مائية معقدة ومتشابكة"، داعيا الدول المجاورة المتشاطئة في حوضي دجلة والفرات الى التعاون مع العراق في ملف إدارة المياه.

جاء ذلك في كلمة افتتح بها مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه الذي ينعقد في العاصمة بغداد تحت شعار: "المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية".

وقال ذياب في كلمته التي حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، إن العراق من بين أكثر الدول التي تواجه تحديات مائية معقدة ومتشابكة".

وأضاف ان "شعار المؤتمر هذا العام يلخص الرؤية نحو المياه تتيح تحقيق التوازن بين الاحتياجات والحفاظ على الموارد المائية"، مؤكدا أن من أكبر الاخطار هي ليست شحة المياه بل شحة التعاون في هذا المضمار.

ونوه الى ان "العراق اعد خطة طموحة لتنمية موارده المائية من خلال إعداد دراسة استراتيجية التي يجري تحقيقها حاليا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وامنه المائي".

ولفت الوزير الى أن "التعاون الدولي في إدارة الاحواض المشتركة في المنطقة والعالم لم تعد خيارا بل ضرورة حتمية، ولهذا أدعو جيراننا المتشاطئين في حوضي دجلة والفرات الى العمل معنا بروح الاخوة والمسؤولية المشتركة".