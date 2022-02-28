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وزير المالية ووكيله يشاركان بجلسة البرلمان العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-02-28T09:56:40+0000
وزير المالية ووكيله يشاركان بجلسة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ شارك وزير المالية علي علاوي وبرفقة الوكيل طيف سامي في جلسة البرلمان العراقي على خلفية تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية، بناء على طلب من الوزير و100 برلماني بهذا الخصوص.

وسبق الجلسة عقد اجتماع بين رئاسة البرلمان مع رؤساء الكتل النيابية وزير المالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في البرلمان، إن الوزير سيتحدث عن الازمة المالية والإيرادات وأسباب رفع سعر الصرف، وبعدها يتم طرف الأسئلة على الوزير من قبل أعضاء المجلس.

وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت (19 من شهر شباط الجاري) حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه وزير المالية على عبد الأمير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.

وطلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي عقب الاجتماع، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.

يذكر أن البنك المركزي العراقي اعلن، في (19 كانون الأول 2020)، رسمياً عن تعديل سعر صرف العملة الأجنبية (الدولار الأمريكي) لتكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، وفقاً للموازنة العامة للدولة للعام 2021 التي اقرها مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، كما يرى مختصون، ارتفع التضخم السنوي في العراق بشكل كبير، لتشهد جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، ارتفاعاً كبيراً، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.

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