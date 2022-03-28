وزير المالية في البرلمان غداً لمناقشة "الدعم الطارئ" للأمن الغذائي

شفق نيوز / يستضيف مجلس النواب العراقي، غداً الثلاثاء، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، لبحث ومناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

جاء ذلك، عقب إنهاء البرلمان العراقي، في جلسته الخامسة التي عقدت بوقت سابق من يوم الاثنين، برئاسة السيد محمد الحلبوسي، وحضور 258 نائباً، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وطالب عدد من النواب، خلال الجلسة، بحسب بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للمجلس وورد لوكالة شفق نيوز، بـ"إعادة النظر في بعض مواد مشروع القانون وتحديده بالأمن الغذائي والصحي فقط"، فيما أبدوا "ملاحظات على فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي وتقييد القانون بسقف زمني".

وأضاف البيان، أن نواباً آخرين طالبوا الحكومة بـ"الإسراع في إرسال قانون الموازنة العامة لسنة 2022، بدلاً عن مشروع قانون الدعم الطارئ للغذاء أو تأجيل تشريعه"، فضلاً عن إبداء عدد من النواب اعتراضهم على المشروع لـ"مخالفته مواد دستورية".

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية، وفقاً للبيان حرصها على "الأخذ بنظر الاعتبار جميع الآراء والمقترحات المقدمة بشأن مشروع القانون"، منوهة إلى استضافة اللجنة لـ"وزير المالية غداً الثلاثاء لبحث الموضوع".