وزير المالية تكشف عن سبب تأخير اقرار الموازنة

شفق نيوز - بغداد

كشفت وزير المالية طيف سامي سبب عدم إقرار الموازنة من قبل الحكومة الاتحادية، وتأخير ارسالها الى البرلمان، وفقا لما أعلنه النائب راشد المالكي اليوم الأربعاء.

وقال المالكي في بيان اليوم، إن "وزيرة المالية طيف سامي ابلغتنا اليوم أثناء لقائها في مقر الوزارة ان لجنة في مجلس الوزراء تعمل على اكمال جداول الموازنة".

ونقل عن سامي قولها ايضا ان: سبب تأخرها يعود الى العمل على تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد مصادر مالية لتغطية عجز الموازنة من رسوم وضرائب وأجور خدمات وغيرها وأن الحكومة ملتزمة بارسال جداول الموازنة.