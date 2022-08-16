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وزير المالية العراقي "المستقيل": الحكومة مُكبلة بصراع القوى السياسية 

Category: سیاسة

Date: 2022-08-16T15:03:29+0000
وزير المالية العراقي "المستقيل": الحكومة مُكبلة بصراع القوى السياسية 

شفق نيوز/ كشفت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عن بعض ما جاء في استقالة وزير المالية علي علاوي، لافتة الى ان الاخير رأى أن الحكومة "مُكبلة" بالصراعات السياسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم، في مؤتمر صحفي عقده، عقب انتهاء جلسة المجلس اليوم، إن "استقالة وزير المالية عبرت عن احترام كبير لإنجازات الحكومة"، مبينا أن "نص استقالة وزير المالية وصف إجراءات الحكومة وإنجازاتها بالاستثنائية".

وأوضح ناظم أن "نص الاستقالة بين أن الحكومة مُكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية"، مبينا أن "نص استقالة وزير المالية أشار إلى النمو السريع للاقتصاد في العراق، كما تضمن حديثاً عن وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها للعراقيين".

وأكد ناظم، أن "الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي ولديها رغبة في العمل الحقيقي ضمن القانون وهناك من يحوّل المشكلات تجاهها".

ومساء اليوم الثلاثاء، كلّف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير النفط إحسان عبد الجبار، بمهام إدارة وزارة المالية وكالة "بشكل مؤقت"، وذلك بعد الموافقة على استقالة وزير المالية علي علاوي.

 

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