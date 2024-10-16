وزير الكهرباء يضع خطة 2025 أمام البرلمان العراقي ويعلن عن رؤية "خُمسية" بشأن الغاز

شفق نيوز/ أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، يوم الأربعاء، عن تقديمه خطة الوزارة للعام 2025 إلى لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي.

وقال فاضل لوكالة شفق نيوز: "اليوم كانت استضافتنا في لجنة النفط والغاز النيابية لمناقشة تشغيل الوحدات الإنتاجية وتوفير الوقود اللازم لتشغيل هذه الوحدات والخطط البديلة في حال نقص الغاز المستورد".

وتابع: "نحن قدمنا رؤية وخطة الوزارة للعام 2025 إلى لجنة النفط النيابية ونسعى إلى الاستمرار بإنتاج الطاقة الكهربائية".وأوضح وزير الكهرباء: "لدينا رؤية مستقبلية مدتها خمس سنوات للاعتماد على الغاز المنتج محلياً، وأيضاً لدينا رؤية لتعظيم الطاقة الإنتاجية من خلال الطاقات المتجددة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استضافت لجنة النفط والغاز النيابية وزير الكهرباء زياد علي فاضل، وكادراً متقدماً من الوزارة، ومدير توزيع المنتجات النفطية في وزارة النفط لمناقشة تجهيز الوقود لوزارة الكهرباء.

وخلال جلسة الاستضافة، أكد وزير الكهرباء أن المحطات الكهربائية تعمل بأنواع مختلفة من الوقود، حيث تعتمد بعض المحطات على الغاز الإيراني المستورد والكاز، مثل محطة بسماية والصدر والمنصورية.وأوضح أن هناك محطات تعمل على أنواع مختلفة من الوقود تشمل الغاز المستورد والمحلي والكاز.

وأشار الوزير إلى أن الوحدات الكهربائية الرئيسية في بغداد، وهي محطات بسماية والصدر والمنصورية، تعتمد بشكل كامل على الغاز الإيراني المستورد، بينما تُستخدم بعض الأجيال الكاز لتشغيلها، وخاصة محطة بسماية، مؤكداً أنه من المستحيل تشغيل هذه المحطات على الغاز المحلي الوطني في الوقت الحالي.