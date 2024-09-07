وزير الكهرباء: تشغيل الربط العراقي والخليجي للطاقة سيتم نهاية العام

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، أن تشغيل ربط الكهرباء بين العراق ودول الخليج سيتم نهاية العام الحالي 2024 وسيليها الربط مع السعودية.

جاء ذلك في كلمة له خلال إطلاق، الأعمال التنفيذية في 3 مشاريع للدورة المركبة بقطاع الكهرباء، في بغداد وديالى والأنبار، خلال زيارته لمحطة كهرباء جنوب بغداد.

وقال فاضل في كلمته، إن الربط الاردني للطاقة مع العراق أُنجز، وكذلك التركي ايضا.

وأضاف أنه نهاية العام نربط الخليجي، والربط السعودي هو آخر مراحل ربط الطاقة للعراق، مبينا أن هذا سيعطينا طاقة واستقرارية اكبر.