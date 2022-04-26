وزير الكهرباء العراقي يغادر إلى طهران لبحث موضوعات اطلاقات الغاز وسداد المستحقات

شفق نيوز/ توجه وزير الكهرباء العراقي عادل كريم على رأس وفد وزاري كبير الى طهران للقاء وزيري الطاقة والنفط الإيرانيين اليوم الاثنين.

وسيعقد الوزير كريم بحسب بيان لإعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، "عدة اجتماعات مع الجانب الإيراني لبحث موضوع اطلاقات الغاز وسداد المستحقات وضرورة الالتزام ببنود العقود والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين".

ولفت البيان الى أن "الوزير يجري جولات وزيارات لجميع المحطات والخطوط الناقلة في جميع محافظات العراق، كما ويشرف بشكل مباشر على غرفة عمليات دائمة الانعقاد لمعالجة وتدعيم وتأهيل قطاع التوزيع بغية أن تسفر كل هذه المساعي والاستعدادات بزيادة ساعات تجهيز الكهرباء للمواطنين".